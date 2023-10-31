В России раздался мощный взрыв на заводе, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатки 6 31.10.2023, 12:58

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В воздух поднялся огромный столб дыма.

Во вторник, 31 октября, на заводе «Урал» в Соликамске, Пермский край России, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Подходящие фото опубликовали российские Telegram-каналы. Известно, что предприятие занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов.

По данным МЧС РФ, на место выехали 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок». В здании никого не было, по оперативной информации, люди не пострадали.

В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.