закрыть
31 октября 2023, вторник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России раздался мощный взрыв на заводе, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатки

6
  • 31.10.2023, 12:58
  • 6,564
В России раздался мощный взрыв на заводе, занимающемся производством боеприпасов и взрывчатки

В воздух поднялся огромный столб дыма.

Во вторник, 31 октября, на заводе «Урал» в Соликамске, Пермский край России, раздался мощный взрыв. В воздух поднялся огромный столб дыма.

Подходящие фото опубликовали российские Telegram-каналы. Известно, что предприятие занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов.

По данным МЧС РФ, на место выехали 44 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 36 человек и 10 единиц техники. Прибыв на место, пожарные выяснили, что в корпусе № 2 «произошел хлопок». В здании никого не было, по оперативной информации, люди не пострадали.

В ГУ МЧС по Пермскому краю ЧП пока не комментируют. В ведомстве уточняют информацию.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина