Шойгу испугался «украинских» боевых птиц 6 31.10.2023, 13:12

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В Министерстве обороны РФ разразились новыми фантазиями в адрес Украины.

В Министерстве обороны российских оккупантов обвинили Украину в якобы подготовке провокаций с применением биологического оружия, пишет «Главред». Согласно фантазиям ведомства агрессора России, во Львове был тренинг, проведение которого, дескать, подразумевает возможность появления «инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц», в котором потом обвинят Москву.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил Службу безопасности Украины и Национальную полицию в подготовке так называемых провокаций с участием птиц.

По словам Кириллова, сценарий «провокации против России», мол, был отработан на тренинге в августе-сентябре во Львове.

Дескать, «замысел Украины» заключается в том, что в Николаевской области «под чужим флагом» должны появиться инфицированные вирусом группа птицы. Во всем этом, мол, должны обвинить Россию.

Также в Минобороны РФ додумали, что «провокация» готовится под патронатом Великобритании.

Никаких доказательств или даже попыток обосновать свои обвинения у Минобороны оккупантов не было.

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