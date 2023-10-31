Шойгу испугался «украинских» боевых птиц

Шойгу испугался «украинских» боевых птиц6
- 31.10.2023, 13:12
- 3,956
В Министерстве обороны РФ разразились новыми фантазиями в адрес Украины.
В Министерстве обороны российских оккупантов обвинили Украину в якобы подготовке провокаций с применением биологического оружия, пишет «Главред». Согласно фантазиям ведомства агрессора России, во Львове был тренинг, проведение которого, дескать, подразумевает возможность появления «инфекционного заболевания вирусом гриппа птиц», в котором потом обвинят Москву.
Как сообщают пропагандисты ТАСС, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов обвинил Службу безопасности Украины и Национальную полицию в подготовке так называемых провокаций с участием птиц.
По словам Кириллова, сценарий «провокации против России», мол, был отработан на тренинге в августе-сентябре во Львове.
Дескать, «замысел Украины» заключается в том, что в Николаевской области «под чужим флагом» должны появиться инфицированные вирусом группа птицы. Во всем этом, мол, должны обвинить Россию.
Также в Минобороны РФ додумали, что «провокация» готовится под патронатом Великобритании.
Никаких доказательств или даже попыток обосновать свои обвинения у Минобороны оккупантов не было.