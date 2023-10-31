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Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Минске

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  • 31.10.2023, 13:31
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Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Минске

В апартаментах - дизайнерский ремонт с использованием мрамора и четыре санузла.

Агентство «Минск-Новости» выяснило, сколько стоит самая дорогая квартира и самый дорогой дом в столице.

«За квартиру в элитном 24-этажном доме с трехуровневым паркингом просят 1,8 млн долларов. На площадке по продаже недвижимости написано, что в доме есть консьерж, из окон в обе стороны - панорамные виды, в апартаментах - дизайнерский ремонт с использованием мрамора и четыре санузла. Площадь - 260 квадратов, кухня - 26», - сообщает агентство.

Самым же дорогим вариантом недвижимости в Минске стал дом с центральными коммуникациями площадью 1 365 квадратов за 3,6 млн долларов.

В эту сумму входит собственный участок в 25 соток, на территории дома расположены баня и бассейн. Рядом лес и Цнянское водохранилище. «Элитней, чем Дрозды, дороже, чем Италия. Все как вы любите!», - говорится в объявлении.

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