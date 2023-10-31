Маски сброшены Телеграм-канал «Запретное мнение»

31.10.2023, 13:40

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фото: getty images

Больные фантазии Путина дали течь.

Последние маски сброшены и «всё не так однозначно» трансформировалось в очередных «адекватных мужиков, с которыми есть что обсудить».

Кремлю нравится отыгрывать роль Обители зла, поэтому он охотно растворил двери перед очередными религиозными фанатиками, по вине которых погибли сотни ни в чём не повинных мирных людей. В том числе 23 россиянина.

Многополярный мир в больной фантазии Путина примерно так и выглядит: «против гегемонии Запада хоть с племенем африканских людоедов, хоть с карибскими пиратами».

К тому же образ престарелого Вождя в глазах всего Цивилизованного мира уже сформирован. Даже если завтра он в прямом эфире начнёт стрелять из боевого пистолета по грудным младенцам — это принципиально ни на что не повлияет.

Не получится победить условный ХАМАС (как и десятки других подобных образований) без разгрома путинского режима.

Об этом важно помнить. Особенно при распределении военной и финансовой помощи.

«Не отрубив голову, не победишь и змея».

Так что главный фронт по-прежнему в Украине и любые попытки убедить в обратном — это прямая помощь Кремлю.

И совершенно неважно: глупость или измена.

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