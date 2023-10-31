В бухте Севастополя дымит российский корабль 31.10.2023, 13:56

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Что известно на данный момент?

На одном из российских кораблей во временно оккупированном Крыму заметили задымление. Это произошло в Севастопольской бухте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Севастопольской бухте дымит малый противолодочный корабль», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задымление на запуск двигателей не похоже. Вероятно, это пожар или испытание дымовой установки.

Повреждение кораблей в оккупированном Крыму

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 26 октября в Севастопольской бухте мог взорваться российский противоминннный корабль проекта 23040Г «Владимир Козицкий».

Впрочем, эти данные в Военно-морских силах Украины не опровергли и не подтвердили. Однако отметили, что пребывание на территории Крыма плохо сказывается на состоянии судов.

13 октября в Черном море подорвался малый ракетный корабль россиян проекта 21631 «Буян-М». Он является носителем крылатых ракет «Калибр».

РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ сообщало, что это была операция Службы безопасности Украины вместе с ВМС. Они провели атаку с помощью дронов с экспериментальным вооружением.

Позже стало известно, что российский корабль «Павел Державин» был дважды атакован украинскими военными.

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