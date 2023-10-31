Чиновники собираются ввести новшества по онлайн-торговле
- 31.10.2023, 13:57
Что может измениться для клиентов интернет-магазинов.
В Беларуси хотят ввести изменения для онлайн-торговли. МАРТ среди прочего предлагает разрешить интернет-магазинам применять только безналичную форму оплаты заказанные товаров, пишет zerkalo.io.
МАРТ разместил на общественное обсуждение законопроект с изменениями в Закон «О защите прав потребителей».
Одно из предлагаемых новшеств — разрешить интернет-магазинам применять только безналичную форму оплаты товаров и услуг.
«В условиях активно развивающейся интернет-торговли и внедрения в данный сегмент рынка цифровых технологий представляется целесообразной трансформация отношений, связанных с формой оплаты за товары, приобретаемые потребителями посредством интернета», — полагают в МАРТ. В ведомстве предлагают позволить
онлайн-продавцам осуществлять расчеты с потребителями только в безналичной
форме. Сейчас они должны гарантировать покупателям возможность расплатиться как наличными, так и безналом.
«Предлагаемый подход является социально оправданным, учитывает специфику осуществления интернет-торговли, будет способствовать увеличению доли безналичных расчетов, уменьшению доли неучтенных в предпринимательской деятельности платежей», — отмечают в МАРТ.