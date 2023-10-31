В климатическом движении произошел раскол из-за поддержки Гретой Тунберг палестинцев 31.10.2023, 14:10

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Экоактивистка до сих пор не осудила преступления ХАМАСа.

В конце прошлой недели Грета Тунберг и ее соратники по движению «Пятницы ради будущего» вышли к зданию шведского парламента с плакатами. Только на одном из них речь шла о климате, все остальные были посвящены поддержке Палестины.

Эксперт по радикальным организациям Беттина Рель в разговоре с BILD отмечает, что Грета Тунберг «переняла часть левого антисемитизма 60-х годов прошлого века».

«Палестинцы в Газе — это лишь инструмент для Ирана, а западные дети а-ля «Пятницы для будущего» для них — полезные идиоты. Организация [Греты Тунберг] де-факто проявляет солидарность с террористами ХАМАС — очевидно, с чрезвычайно примитивными базовыми знаниями. В то же время активисты склонны к экстремизму. Я думаю, что это опасное сочетание, к которому нужно относиться серьезно», — говорит Рель.

Эксперт по терроризму и политическому насилию Петер Нойман, в свою очередь, видит четкий раскол внутри климатического движения из-за войны на Ближнем Востоке.

«Он происходит между сторонниками, которые в основном привержены борьбе с изменением климата, и теми, для кого защита климата является лишь частью более широкой, левоэкстремистской и, как правило, антикапиталистической программы», — полагает Нойман.

По его словам, сама Грета Тунберг, которая изначально была действительно климатической активисткой, в последние годы также радикализировалась в сторону второй группы.

«Тот факт, что Грета Тунберг до сих пор не сказала ничего конкретного о еврейских жертвах массового убийства 7 октября, меня разочаровывает», — сказала лидер немецкого отделения «Пятницы ради будущего» Луиза Нойбауэр.

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