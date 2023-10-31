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ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники

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  • 31.10.2023, 14:24
  • 4,098
ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.

В Сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение четырех российских бронемашин при попытке штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись продолжается чуть больше одной минуты. За это время российские бронемашины, по-видимому с десантом, колонной выехали на поле боя и открыли огонь. Затем начали поочередно взрываться. Последняя бронемашина взорвалась, уже убегая с поля боя. 

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