ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники 2 31.10.2023, 14:24

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Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции.

В Сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение четырех российских бронемашин при попытке штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись продолжается чуть больше одной минуты. За это время российские бронемашины, по-видимому с десантом, колонной выехали на поле боя и открыли огонь. Затем начали поочередно взрываться. Последняя бронемашина взорвалась, уже убегая с поля боя.

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