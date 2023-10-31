Почему Шойгу неожиданно заговорил о переговорах 6 31.10.2023, 14:43

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Виталий Портников

В РФ «ястребы» начали войну с «реалистами».

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление, что его страна готова к так называемым политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом. Это заявление было сделано во время выступления Шойгу на 10 Сяншаньском форуме в Пекине. Именно для того, чтобы принять участие в этом форуме, а также провести переговоры с высокопоставленными китайскими руководителями, глава российского военного ведомства и прибыл в столицу Китая, рассказал украинский журналист Виталий Портников «Эспрессо».

Сергей Шойгу подчеркнул, что на случай создания необходимых условий, Россия сохраняет готовность к политическим дискуссиям на реалистических началах как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом. Для этого, по словам Шойгу, нужно обеспечить равноправные взаимоотношения между всеми ядерными державами, постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые имеют особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности. Далее он сказал, что надо сформировать справедливый миропорядок, для чего нужно восстановить архитектуру международной безопасности и придать ей большую устойчивость. Для этого, по словам министра обороны РФ, нужно объединить усилия всех заинтересованных стран.

Это, можно сказать, первый такой призыв к переговорам со стороны представителя российского политического и военного руководства за многие месяцы, за все время российско-украинской войны. Ведь в этом призыве не просто содержатся слова о том, что «Россия готова к переговорам с Украиной на тех условиях, которые выдвигаются Владимиром Путиным и другими представителями российского политического руководства». Нет, это еще призыв к урегулированию отношений с Западом, фактически признание, что без этого урегулирования безопасности невозможно как для западных стран, так, кстати, и для самой Российской Федерации.

Почему Сергей Шойгу сделал такое заявление?

Во-первых, нужно ответить на вопрос: Где же он его сделал? Оно было сделано в Пекине, причем после переговоров министра обороны РФ с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся. Напомню, что председателем этого Центрального военного совета является непосредственно председатель КНР и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. Стоит отметить, что сейчас идет интенсивная подготовка визита председателя КНР в США. В Сан-Франциско должен состояться его саммит с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом. И, вероятно, председатель КНР заинтересован в том, чтобы он имел возможность обсудить с президентом США параметры увеличения безопасности в мире. Но для этого, чтобы эти параметры обсуждались не только на уровне двусторонних китайско-американских взаимоотношений, но и на уровне взаимоотношений США с теми странами, которых фактическим политическим, экономическим патроном стал Китай, нужно, чтобы российское руководство выступало с миролюбивыми призывами и предложением.

Чтобы таким образом председатель КНР мог дать понять президенту США, что в Кремле не против возможного урегулирования взаимоотношений с цивилизованным миром. А также, что это урегулирование взаимоотношений может быть связано с желанием, если не закончить, так приостановить российско-украинскую войну.

Второй мотив, которым мог руководствоваться Сергей Шойгу в этих своих заявлениях, может быть связан с пониманием российским политическим и военным руководством того очевидного факта, что сил для завоевания территории Украины и ее присоединения либо к РФ, либо к сфере безопасности РФ, у современной России просто нет. И даже если оставлять эту цель как стратегически важную для президентства Владимира Путина, нужно время, чтобы накопить новые силы, найти новых союзников, в конце концов новую технику и военнослужащих для интенсивных действий на территории Украины, да и не только Украины, но и других бывших советских республик.

После 20 месяцев войны против Украины мы осознаем, что таких возможностей у РФ нет, даже если в Москве надеются на какие-то новые успехи российских войск, на оккупацию еще какой-то части украинской территории, это явно не то, к чему стремится Владимир Путин с его шизофренической мегаломанией (манией величия). И с этой точки зрения войну, конечно, нужно прекращать. Однако для того, чтобы она была приостановлена, нужен переговорный процесс не с Украиной, а с Западом, потому что только Запад может гарантировать Российской Федерации нейтральный статус соседнего государства, что создает возможности для дальнейших силовых действий на украинской территории в будущем или же для давления на Украину.

И хотя сама возможность того, что после всех тех ужасных действий, которые совершила РФ против Украины, на Западе найдутся политики, согласные с подобными условиями, маловероятна, задача министра обороны РФ – по крайней мере проверить, как в цивилизованном мире отнесутся к его предложениям о возможности переговоров.

Третье достаточно веское обстоятельство, которое может быть связано с этими словами министра обороны РФ, является реальным отражением тех конфликтов, которые сегодня существуют в самом российском политическом и военном руководстве. Там всегда была «партия ястребов», которая считала, что нужно проводить войну до окончательной победы, не останавливаясь, каких бы экономических усилий это ни требовало от РФ и каким бы ни было количество жертв среди российских военнослужащих, перед которыми поставлена задача – уничтожение украинской государственности. И также есть партия так называемых реалистов, которые считают, что войну надо продолжать только до того момента, когда есть очевидные возможности для быстрого достижения поставленных целей Владимиром Путиным. А в противном случае войну нужно отложить и заменить ее усилиями по дестабилизации Украины и других бывших советских республик экономическим давлением и, конечно, подготовкой к новым возможным силовым действиям в будущем. Этим российские «ястребы» отличаются от российских «миротворцев», если так можно назвать сторонников такой позиции.

Также еще очевидно, что для России всегда важно выглядеть страной, стремящейся к миру, по крайней мере на международных конференциях, даже если за этими намерениями нет каких-то реалистичных действий или институциональных решений. И это также могло побудить министра обороны РФ выступить с подобным заявлением на Пекинском форуме. Хотя надо сразу сказать, что такой конкретизации желаний от высокого представителя российского руководства не было уже давно. И это еще раз говорит об определенном изменении представления о том, как могут развиваться события среди кремлевских руководителей.

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