В Беларуси можно купить дома у рек и заказника дешевле 12 долларов 7 31.10.2023, 14:50

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Где расположено такое жилье и в каком состоянии.

В Едином реестре пустующих домов есть объекты, которые продают за одну базовую величину — 37 рублей. «Зеркало» посмотрело, какую недвижимость по такой цене продают в Минской области. Нас интересовали населенные пункты возле рек.

Продают одноэтажный жилой дом из бруса в агрогородке Голынка Клецкого района. Отметим, что этот населенный пункт — центр одноименного сельского совета, он находится на границе с Брестской областью. В 20 км от него расположен Клецк, а в 16 км — Ганцевичи. В агрогородке есть школа, детский сад, дом культуры, библиотека и отделение связи. Через Голынку протекает река Нача.

Вот, что известно про дом, который продается: был введен в эксплуатацию в 1950 году, его площадь — 45 м2, размер — 9 на 5 метров. Рядом с домом есть колодец (диаметр 1,2 метра), 12-метровая хозпостройка и туалет. Комиссия оценила износ дома и всех, расположенных рядом объектов, на 80%. Недвижимость находится на участке площадью 0,15 га.

Есть недвижимость за 37 рублей в городском поселке Уречье Любанского района, это центр сельского совета, который расположен в 140 км от Минска и 18 км от Любани. Населенный пункт довольно большой, там есть железнодорожная станция, промышленные предприятия, несколько школ и детских садов, музеи, дом культуры. Уречье стоит на реке Березовка.

Информации о доме в объявлении мало. Известно лишь, что это одноуровневое строение из бруса, его площадь — 26,4 м2. Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил в Уречский сельсовет, чтобы узнать об объекте побольше.

— Это дом разделен на две части, в каждую ведет свой вход. Когда-то через суд его разделили родственники, и там как бы две квартиры, одна из которых продается. Соседнюю часть как дачу использует достойный человек, — сообщила сотрудница сельсовета.

Она также рассказала, что дом этот был простроен в 1952 году, участок возле него составляет 12 соток. Рядом с домом стоят несколько сараев, колодец, они для общего пользования соседей по дому.

В Крупском районе есть два дома в деревнях, расположенных недалеко от рек. Один объект находится в небольшой деревне Радица. Расстояние оттуда до райцентра — около 15 км. По деревне протекает река Блудыня.

Дом в Радице был построен в 1952 году, он маленький — 29 «квадратов», его размер — 5 на 6 метров. Износ строения — 50%. Рядом с домом есть сарай на 8 «квадратов», его износ — 70%.

Также есть деревянный дом в поселке Крупский. Населенный пункт находится в 5 км от Крупок и 113 км от Минска. В поселке есть железнодорожная станция, школа, детсад, почта, фельдшерско-акушерский пункт и другие социальные объекты. Рядом с населенным пунктом протекает река Дубешня.

Недвижимость, которая продается за 37 рублей, имеет площадь 36 м2 (6 на 6 метров). Ее износ — 85%. Сообщается, что строение не использовалось более 10 лет, в нем прогнили балки перекрытия и полы, частично отсутствует кровля, окна.

Пустующий дом есть в поселке Ляды Стародорожского района. Населенный пункт находится рядом с биологическим заказником «Фаличский Мох», который расположен в озерно-болотной низине. В трех километрах от поселка есть река Солон. Расстояние от поселка до райцентра — около 15 км.

Дом, выставленный на продажу, построен из бревна, его площадь — 60 «квадратов». Износ строения — 70%.

В Несвижском районе есть деревня Качановичи, там тоже имеется недвижимость на продажу. Расстояние оттуда до Несвижа составляет около 15 км, до МКАД — около 115 км. Рядом с деревней есть река Уша.

Недвижимость за 37 рублей в этой деревне представляет собой деревянный дом площадью 55,5 м2, его размер — 10,27 на 5,4 метра. Объект изношен на 65%.

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