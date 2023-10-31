В России рассказали о состоянии раненого предателя Украины Царева

В России рассказали о состоянии раненого предателя Украины Царева3
- 31.10.2023, 15:01
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На коллаборанта было совершено покушение.
Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала «координатора» покушения на подозреваемого в государственной измене бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, а сам он выжил.
Об этом пишет BBC во вторник, 31 октября, ссылаясь на заявление ФСБ.
Там утверждают, что получили «доказательства» причастности украинских спецслужб к покушению, а «координатор» дал признательные показания. По версии ФСБ, это 46-летний россиянин, который живет в оккупированной Ялте и «по заданию СБУ организовал слежку» за Царевым.
В российской спецслужбе заявили, что угрозы для здоровья предателя Украины якобы нет и его «состояние удовлетворительное».