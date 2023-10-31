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В России рассказали о состоянии раненого предателя Украины Царева

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  • 31.10.2023, 15:01
  • 4,278
В России рассказали о состоянии раненого предателя Украины Царева
Олег Царев

На коллаборанта было совершено покушение.

Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала «координатора» покушения на подозреваемого в государственной измене бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, а сам он выжил.

Об этом пишет BBC во вторник, 31 октября, ссылаясь на заявление ФСБ.

Там утверждают, что получили «доказательства» причастности украинских спецслужб к покушению, а «координатор» дал признательные показания. По версии ФСБ, это 46-летний россиянин, который живет в оккупированной Ялте и «по заданию СБУ организовал слежку» за Царевым.

В российской спецслужбе заявили, что угрозы для здоровья предателя Украины якобы нет и его «состояние удовлетворительное».

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