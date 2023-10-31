В РФ освободили парня, задержанного за плакат на белорусском языке 5 31.10.2023, 15:15

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Ему еще нет 18 лет.

В российской Йошкар-Оле освободили Кирилла Войтовича, которого в понедельник задержали за плакат на белорусском языке.

Из отделения полиции его забрала мама, так как парню еще нет 18 лет. Она же помогла сотрудникам полиции перевести текст на плакате на русский, сообщает Idel.Реалии .

Напомним, Войтовича задержали 30 октября возле мемориала жертв политических репрессий. У него был плакат с текстом «Ноч паэтау. 29-30 кастрычнiка. Вечная памяць ахвярам бальшавiцкага тэрору. Жыве вечна».

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