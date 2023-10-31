В Израиле заявили о боях с ХАМАС в подземных тоннелях под Газой 31.10.2023, 15:22

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Силы обороны Израиля ликвидируют военное оборудование террористов.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят наземную операцию в секторе Газа и вступили в сражения с боевиками ХАМАС в подземных тоннелях, где было уничтожено военное оборудование противника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По словам командующего Южной группировки израильских сил Ярона Финкельман, солдаты которой проводят наземную операцию в секторе Газа, армия «наносит удары по ХАМАСу и террористическим организациям» на территории анклава.

«Наши воины в это время мужественно и отважно сражаются на поле боя. Проходят также ожесточенные бои, в которых уничтожаются террористы, ведутся бои лицом к лицу и предпринимаются попытки контакта», - сказал он.

Представитель ЦАХАЛ отметил, что солдаты будут сражаться в переулках, в туннелях - «там, где это необходимо».

В израильских Силах обороны заявили, что в этих тоннелях было ликвидировано военное оборудование боевиков.

Также в ЦАХАЛ сообщили о поражении 300 объектов организации ХАМАС в течение минувших суток.

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. После этого Тель-Авив объявил начало операции «Железные мечи», и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

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