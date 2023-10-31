Стало известно, когда в Беларуси начнут выдавать электронные разрешения о прохождении ТО

Стало известно, когда в Беларуси начнут выдавать электронные разрешения о прохождении ТО1
- 31.10.2023, 15:50
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Автовладельцев ждет нововведение.
В Беларуси с 2024 года планируют выдавать электронные разрешения о прохождении техосмотра. Подробности БелТА рассказал начальник управления организации государственного технического осмотра республиканского предприятия «Белтехосмотр» Михаил Михаловский.
Он сказал, что в стране идет постепенный уход от бумажных носителей, заметив, что «Белтехосмотр» реализует мероприятия, которые связаны с цифровизацией.
Он пояснил, что сейчас идет доработка программного обеспечения, которое, как ожидается, будет запущено с января 2024 года в тестовом режиме. Михаловский уточнил, что все будет реализовываться на базе национального центра электронных услуг, единого портала электронных услуг. По его словам, также будет параллельное тестирование бумажного носителя и электронного разрешения.
- На сегодняшний день страховой полис (страхование гражданской ответственности) также можно получить в электронном виде.