Всплыли подробности об оккупантах, которые могут быть причастны к расстрелу семьи в Волновахе 31.10.2023, 15:45

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Россиян задержали.

В Сети показали фото российских оккупантов, задержанных за расстрел девяти человек во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Оба убийцы контракты с армией РФ подписали, чтобы расплатиться по кредитам, а отцы захватчиков имеют судимости за различные преступления, пишет «Обозреватель» .

В ходе допросов преступники якобы заявили, что намеревались расправиться только с двумя мужчинами, спящих же женщин и детей, уверяют, убили «случайно». Фото нелюдей опубликовал российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как пишет паблик, по подозрению в расстреле девяти человек из семьи Капканец в Волновахе задержаны двое российских контрактников: 21-летний Антон Сопов и 28-летний Станислав Рау.

Первый из них подписал контракт сразу после окончания срочной службы: решил пойти по стопам отца, воевавшего против Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Второй, уроженец Алтайского края, поехал убивать украинцев за деньги из Петропавловска-Камчатского, где в последнее время жил с женой.

«Судя по данным баз ФССП (Федеральной службы судебных приставов. – Ред.), оба задержанных имели проблемы с долгами – не могли погасить кредиты, видимо, поэтому отправились воевать по контракту с минобороны. Интересно, что отцы Рау и Сопова ранее судимы, были в федеральном розыске за различные преступления. Также родитель Сопова, уроженец Приморского края Руслан Сопов с 2016 года находится в базе «Миротворец» как военнослужащий ЗРД 60-й ОМСБр (в/ч 16871), водитель грузовиков ВС РФ и участник боевых действий», – рассказали в ВЧК-ОГПУ.

Паблик также сообщил, что по имеющимся данным Рау и Сопов находятся во временно оккупированном Донецке. Оба – военнослужащие 80 бригады управления ВС РФ, дислоцирующейся в российском городе Уссурийск и входящей в состав 5 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.

Примечательно, что один из убийц жил неподалеку от дома, где они лишили жизни целую семью Капканец.

«По данным источника, одного из убийц взяли дома – он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обвиняемого обнаружили чуть позже», – пишет паблик.

В ходе первых допросов, по данным ВЧК-ОГПУ, подозреваемые заявили, что семерых человек из девяти они якобы убили «случайно».

«На первоначальных следственных действиях Сопов и Рау признались, что хотели поквитаться только с мужчинами – Эдуардом и его сыном Александром, которые, якобы, их обидели. По словам задержанных, женщин и детей они убили случайно, так как в темноте не смогли распознать жертв. Предположительно, стрельба велась из специальных штурмовых автоматов «Вал», – заявили в ВЧК-ОГПУ.

Напомним, ночью 27 октября во временно оккупированной Волновахе оккупанты расстреляли целую семью, включая двоих детей. Семья Капковец в тот день собралась на семейный праздник. Убийцы же расстреляли людей, когда они мирно спали.

В ту ночь россияне лишили жизни девяти человек. Убиты:

– Капканец Никита, 2018 г.р.

– Капканец Анастасия, 2014 г.р.

– Хатынский Дмитрий, 2003 г.р.

– Капканец Александр, 1998 г.р.

– Капканец Екатерина, 1996 г.р.

– Капканец Наталья, 1994 г.р.

– Капканец Андрей, 1992 г.р.

– Капканец Татьяна, 1972 г.р.

– Капканец Эдуард, 1970 г.р.

У всех погибших зафиксированы шаровые ранения головы, туловища и конечностей.

Очевидцы и знакомые убитой семьи рассказали, что убийцы использовали приборы ночного видения и огнестрельное оружие с глушителями. Причиной расправы назывался конфликт главы семьи с оккупантами и отказ украинцев отдать захватчикам собственный дом.

При этом, рассказывали местные жители, российские оккупанты изо всех сил старались «замять» ужасающее преступление.

Когда же сделать это не удалось, оккупанты заявили, что задержали «двух солдат с Дальнего Востока». Мотивом хладнокровного убийства целой семьи, включая двух маленьких детей, захватчики назвали «конфликт на бытовой почве».

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