Telegram-канал «Генерал СВР»: В Кремле прошли смотрины двойника Путина 15 31.10.2023, 16:05

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Совбез РФ его якобы одобрил.

Крупный российский Telegram-канал «Генерал СВР» продолжает утверждать, что Путин — мертв. Заседание Совбеза РФ, которое прошло 30 октября, якобы возглавлял двойник:

— Вчера состоялись «смотрины» двойника покойного президента России Владимира Путина представительным составом постоянных членов Совета Безопасности РФ. В сущности, дублер уже проводил подобные совещания, но это было при жизни Путина, а сейчас Николай Патрушев устроил своеобразное принятие дублера в образе президента всеми, кто имеет отношение к первому и, частично, второму кругу лиц близких к «президенту». Стоит отметить, что двойник провел как совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеосвязи, так и очное совещание с представителями Совбеза, Правительства и руководства силовых ведомств. Николай Патрушев считает, что все присутствовавшие на совещаниях, таким образом признают дублера «президентом» и готовы принимать новые правила игры. А игра затевается грандиозная.

Telegram-канал утверждает, что началось обсуждение действительно большого транзита в РФ:

— Во-первых, Патрушев готовится поменять правительство, и выкинуть оттуда всех лишних, раздав места тем, кто сейчас объединился вокруг него. Это будет преподнесено как: «президент озадачился реформами и готовит новую команду, которой всецело доверяет». Во-вторых, решается вопрос с будущим президентом. И далеко не факт, что это будет «Путин» в виде дублера. Сейчас активно обсуждается вопрос: «Если Евросоюз и ряд стран всё равно не признает следующий срок «Путина», то может имеет смысл провести преемника и снять заодно все вопросы с двойником?» Пока есть внутренняя дискуссия, альянс вокруг Патрушева выглядит довольно прочным, но надолго ли?.. Окружение «президента» уже не сильно волнуется и даже считает смерть Путина началом чего-то нового и хорошего. Многие устали от постоянно довлеющей темы войны и санкций, заговорили о возможности переговоров о мире, но, конечно, на «выгодных» условиях, которые пока и сформулировать толком не могут. В любом случае движение началось, и начался большой политический сезон.

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