В Колодищах местные жители слышали звуки взрывов 4 31.10.2023, 16:12

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У людей тряслись окна.

Жители Колодищей под Минском 31 октября слышали звуки взрывов. Громко было в районе радиоцентра и пожарной части, писали участники местного чата, отмечает «Зеркало».

По словам местных жителей, что-то «бабахнуло» и звук хорошо было слышно у радиоцентра — это ближе к северу поселка. «Звук трындец» слышали и у пожарной части — а это уже юг Колодищей.

«Мне показалось что со стороны Озерищей, по крайней мере окна с той стороны трясутся. Возможно, военная академия», — написал один из местных. Житель Озерища ответил, что там тихо, а вот когда «бабахнуло на ж/д, стул подпрыгнул, окна чуть не повылетали», сейчас же тихо. Другой местный сказал, что взрывы было «офигенно слышно» у КЭЧ в Озерище — это квартирно-эксплуатационная часть в районе остановки «Героев 120-й дивизии».

Первый звук взрыва услышали около 11.20, позже они продолжились — слышали и после 14.00. «Мы на Верхней живем, бабахает аж стекла дребезжат, собаки по улице гавкают и коты мои притихли», — написала одна из местных. Утверждали, что звуки взрывов были слышны даже возле ТЦ «МОМО».

Параллельно один из жителей загрузил видео. На нем что-то похоже на отзвук взрыва можно услышать на девятой секунде.

«А откуда звук, с полигона? Я такого не помню, хотя живу в этой местности со времен СССР. Во время учений в 80-е года так не бахало!», — писал другой местный.

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