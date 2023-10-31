Какая погода ждет белорусов в первые дни ноября? 31.10.2023, 16:22

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Подробный прогноз.

1 ноября погоду будут определять атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный с переходом на западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит +6..+12°С. Атмосферное давление будет расти, пишет pogoda.by.

2-3 ноября погодные условия в стране будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность.

2 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..+5°С, максимальная днем составит от +5°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу республики.

3 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый, по западу в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от -2°С по востоку до +8°С по юго-западу страны, максимальная днем +7..+13°С, в юго-западных районах республики до +15°С.

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