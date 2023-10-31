Путин поставил все на Авдеевку 3 31.10.2023, 16:33

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Кремль положит там десятки тысяч россиян.

Российские оккупационные войска начали третью волну наступления на Авдеевку Донецкой области. Несмотря на две проваленные попытки сначала захватить, а затем окружить город, оккупанты все еще бросают большие силы пехоты на штурм позиций ВСУ. Почему для российского диктатора путина так важна Авдеевка и даст ли он разрешение на вывод войск из Бахмута - «Апострофу» объяснил украинский военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко:

- Авдеевка – это последнее окно для Путина, чтобы войти в международную политику не как диктатора, проигравшего сражение за небольшой городок. Исходя из этого, мы должны понимать, что штурмы Авдеевки не будут прекращаться до тех пор, пока российская армия полностью не истощится на этом направлении, или же город приобретет настолько негативное значение для российской армии, что войска там откажутся наступать из-за абсурдности.

Но мы должны понимать, что атаки будут продолжаться достаточно долго. Россияне надеялись взять Авдеевку с флангов, но это оказалось не так просто, как выглядит на карте. Поэтому россиянам придется еще очень долго воевать с неведомым для них результатом. После неудачных попыток использования технических бронегрупп враг перешел к классическим пехотным штурмам и попыткам выдавливать человеческой массой наши войска из занятых позиций.

На данном этапе серьезной угрозы по окружению города нет. При этом город страдает от сильных артиллерийских ударов. Но сейчас российская артиллерия – это не та артиллерия, которая была в начале широкомасштабного вторжения, и по многим параметрам она уступает нашей. Также российской пехоте создают много проблем кассетные боеприпасы, которые использует наша артиллерия.

Но! На этом направлении еще будет много жестоких и кровопролитных боев. И результат еще неизвестен обеим сторонам. Хотя с другой стороны, если будет вопрос неэффективности обороны или потери чрезвычайно большого количества людей – я не могу утверждать, что город будут держать до последнего солдата. Все будет зависеть от целесообразности.

Россияне стянули на это направление уже в три армии - это примерно 30-40 тысяч человек. Враг там использует и регулярные войска, и десантников, и "шторм z". Там очень активно работает их авиация, сбрасывая много авиабомб. Но если сравнивать Авдеевку, например, с Бахмутом – это очень укрепленное место. Там очень много фортификационных построек. Тем более это большая техническая зона, где много заводов. Что дало возможность переоборудовать их под инженерные заграждения, которые даже авиацией не так легко пробиваются.

Путин поставил все на Авдеевку

Вопрос захвата Авдеевки – это вопрос престижа Путина, не просто как диктатора России, а как политика-международника. Когда Путин недавно приезжал в Китай, то был уверен, что его войска займут Авдеевку и у него будет серьезный аргумент для того, чтобы склонять на свою сторону Китай. С учетом того, что в середине ноября будет встреча Си Цзиньпина и Байдена, мы можем предполагать, что они будут договариваться, в частности, о выходе как из израильского конфликта, так и войны в Украине. С этой точки зрения, чем слабее будут позиции путина на военном поле, тем меньше шансов у него сохранить за собой на переговорном поле какие-то более твердые позиции. Путин прекрасно понимает, что если он не продемонстрирует за этот месяц каких-либо результатов, то с ним никто серьезно не будет общаться на международной арене. Потому что страна, которая начала агрессию и через полтора года проигрывает почти на всей линии фронта - с ней никто серьезно не будет разговаривать. Поэтому Авдеевка стала для путина таким местом, за которое он готов положить десятки тысяч, чтобы сохранить свое лицо.

Плюс нужно учитывать, что Авдеевка открывает прямой путь на Донецк, в частности, Донецкий аэропорт, Горловку и т.д. А если нашим войскам удастся расширить фланги, можно будет взять под огневой контроль пригородные застройки Донецка. Это означает, что войска россиян вокруг Донецка будут находиться под огненным контролем наших войск.

Бахмут – могильник Pоссиян

Бахмут давно превратился для россиян из военной целесообразности в политический довод. Выход из Бахмута будет означать для россиян стратегически политическое поражение. И принимая во внимание отсутствие успеха в Авдеевке, путин ни в коем случае на это не согласится. Путин будет готов потерять десятки тысяч личного состава, но, по крайней мере, до президентских выборов в россии он себе не может позволить потерять Бахмут. Тем более, что Бахмут брал Пригожин, которого пропаганда на этом раскрутила. И теперь представьте себе такую историю: Пригожин взял Бахмут (хотя и не до конца), а путин его потерял. Худшего удара по репутации путина в российском пространстве и не придумаешь. Поэтому путин на это не согласится. Они будут пытаться держать Бахмут до последнего, там команда будет стоять насмерть.

Они могут скорее отказаться от юга. Но восток – Донецк, Авдеевка, Купянское направление – враг будет держать до последнего. Ибо это вся философия российской агрессии в Украине. Ведь их основной акцент был на том, что они идут освобождать "народ Донбасса". Поэтому выход из Донецкой и Луганской областей – для них это практически смерти подобно. К сожалению для нас, враг будет там держаться до последнего и будет бросать в бой все имеющиеся ресурсы плюс новомобилизованные. Там вопрос будет только в одном - будут ли войска морально стоять и не надломятся, как это произошло в свое время на Харьковском направлении.

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