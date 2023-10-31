В Минске продают известный блогерский дом 6 31.10.2023, 16:42

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Вы точно видели его в Instagram и на YouTube.

В Минске выставили на продажу тот самый дом, который семья минских блогеров построила всего за год, снимая о стройке блог на YouTube, заметил телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Что за дом?

Вадим и Алеся Ключник ведут YouTube-канал Vadim Key. В 2020 году о них писали почти все белоруские СМИ, потому что ребятам удалось всего за год построить дом мечты в Колодищах как с обложки журнала.

Для этого семья продала свою четырехкомнатную квартиру и почти девять месяцев ютилась в «однушке» у родственников. Обо всех этапах строительства Вадим и Алеся снимали блог. Сейчас у финального выпуска про стройку уже больше миллиона просмотров.

В конце мая 2021 года Вадима, как и многих белорусов, арестовали на 10 суток. После этого семья уехала. Сейчас супруги вместе с детьми живут в Германии.

И за сколько продают?

Вадим и Алеся несколько раз говорили в соцсетях, что надеются когда-нибудь вернуться в Беларусь и дом они продавать не планируют. Но, видимо, обстоятельства изменились.

В объявлении говорится, что двухэтажный дом с высоким уровнем комфорта был «построен для себя». Коттедж оборудован системой «умный дом», и в нем продумана каждая мелочь: стены собраны по энергосберегающей технологии, стеклопакеты оснащены УФ-защитой, есть умная система вентиляции и кондиционирования.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, есть гараж на две большие машины с зоной для хранения. Стоимость – 450 000$.

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