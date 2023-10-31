Президент Израиля одобрил план Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАСом 31.10.2023, 16:45

1,644

Ицхак Герцог

Угроза со стороны террористов должна устраняться совместными усилиями международного сообщества.

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал план президента Франции Эммануэля Макрона по созданию международной коалиции для борьбы с ХАМАСом, сообщает сайт detaly.co.il.

«Мне нравится идея Макрона. Я считаю ее новаторской, оригинальной, в ней есть смысл», – сказал Герцог в интервью издательскому дому Axel Springer. Говоря о ХАМАСе, Герцог добавил, что «эта угроза должна быть ликвидирована крупными усилиями международного сообщества, как это было сделано с ИГ».

Во время визита Макрона в Израиль на прошлой неделе французский лидер предложил расширить сферу деятельности международной коалиции, борющейся с террористической группировкой «Исламское государство», и включить в нее борьбу с ХАМАСом. «Мы должны создать региональную и международную коалицию для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам», – сказал он.

Офис Макрона занял более осторожную позицию после высказываний президента, подчеркнув, что Франция готова «работать над идеями действий против ХАМАСа вместе с нашими партнерами и Израилем».

Однако Герцог поддержал предложение Макрона, заявив, что это позволит союзникам продемонстрировать активную поддержку. «Есть коалиция, которая борется с ИГ, теперь мы должны проанализировать, можно ли ее повторить и для борьбы с ХАМАСом – в этом есть большой смысл. Это тест для всех друзей, чтобы показать, что они готовы также работать над этим», – сказал Герцог в интервью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».