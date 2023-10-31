закрыть
31 октября 2023, вторник, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Израиля одобрил план Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАСом

  • 31.10.2023, 16:45
  • 1,644
Президент Израиля одобрил план Макрона по созданию коалиции для борьбы с ХАМАСом
Ицхак Герцог

Угроза со стороны террористов должна устраняться совместными усилиями международного сообщества.

Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал план президента Франции Эммануэля Макрона по созданию международной коалиции для борьбы с ХАМАСом, сообщает сайт detaly.co.il.

«Мне нравится идея Макрона. Я считаю ее новаторской, оригинальной, в ней есть смысл», – сказал Герцог в интервью издательскому дому Axel Springer. Говоря о ХАМАСе, Герцог добавил, что «эта угроза должна быть ликвидирована крупными усилиями международного сообщества, как это было сделано с ИГ».

Во время визита Макрона в Израиль на прошлой неделе французский лидер предложил расширить сферу деятельности международной коалиции, борющейся с террористической группировкой «Исламское государство», и включить в нее борьбу с ХАМАСом. «Мы должны создать региональную и международную коалицию для борьбы с террористическими группировками, которые угрожают всем нам», – сказал он.

Офис Макрона занял более осторожную позицию после высказываний президента, подчеркнув, что Франция готова «работать над идеями действий против ХАМАСа вместе с нашими партнерами и Израилем».

Однако Герцог поддержал предложение Макрона, заявив, что это позволит союзникам продемонстрировать активную поддержку. «Есть коалиция, которая борется с ИГ, теперь мы должны проанализировать, можно ли ее повторить и для борьбы с ХАМАСом – в этом есть большой смысл. Это тест для всех друзей, чтобы показать, что они готовы также работать над этим», – сказал Герцог в интервью. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина