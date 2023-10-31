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ИП недоплатил 34 копейки налога, и его оштрафовали на две базовые

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  • 31.10.2023, 16:53
  • 2,634
ИП недоплатил 34 копейки налога, и его оштрафовали на две базовые

На этом дело не закончилось.

Экономический суд Бреста рассмотрел необычное дело — налоговая заметила, что предприниматель недоплатил 34 копейки, и его оштрафовали, передает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что у предпринимателя 27 апреля этого года образовалась задолженность по подоходному налогу за 1-й квартал 2023 года в сумме 0 рублей 34 копейки. На следующий день эта сумма была снята с его счета по требованию налоговой. Но там также решили, что предприниматель должен заплатить за это штраф — две базовые величины (74 рубля).

Прокурор посчитал, что привлекать за такое правонарушение нельзя ввиду его малозначительности. Суд с этим согласился. Судебное постановление вступило в законную силу.

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