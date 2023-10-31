В Минске осудили преподавательниц университета и заведующую студенческим общежитием

В Минске осудили преподавательниц университета и заведующую студенческим общежитием1
- 31.10.2023, 17:09
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Дело политзаключенных рассматривала судья Елена Бушева.
Суд Фрунзенского района Минска 31 октября вынес приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, заведенной на преподавательниц университета Наталью Сивицкую, Надежду Старовойтову и заведующую студенческим общежитием Елену Дробудько. Их обвинили в участии в акциях протеста в 2020 году и подписке на «деструктивные» каналы, сообщают правозащитники.
Наталья Сивицкая до задержания работала доцентом кафедры белорусского и русского языков БГУФК, кандидатка филологических наук.
Политзаключенная Надежда Старовойтова — преподавательница белорусского языка, кандидатка филологических наук и доцент кафедры белорусского и русского языков. Надежду задержали 23 июля 2023 года.
Елену Дробудько задержали в начале августа 2023 года. Она работала заведующей общежитием №4 БГЭУ.
Провластные телеграм-каналы утверждают, что женщина «подстрекала студентов к участию в нарушении закона в 2020 году и агитировала против власти до сих пор».
Дело рассматривала судья Елена Бушева.
Как стало известно, преподавательницы Надежда Старовойтова и Наталья Сивицкая получили по три года ограничения свободы («домашняя химия»), заведующая общежитием Елена Дробудько – 2,5 года «домашней химии».