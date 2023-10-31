Невзоров: Похоже, Путин действительно перележал в холодильнике 31.10.2023, 17:15

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Александр Невзоров

Это отразилось на мозге диктатора.

Известный журналист Александр Невзоров прокомментировал в своем телеграм-канале весьма странную реакцию российского диктатора Владимира Путина на беспорядки в аэропорту Махачкалы, сопровождавшиеся поиском евреев и избиением людей, в том числе и нееврейского происхождения.

Обыгрывая теорию о смерти и пребывании президента РФ в холодильнике, Невзоров пошутил, что, скорее всего, Путин действительно там лежал, и это отразилось на его мозге. Иначе как объяснить ту ахинею, что российский «вождь» сейчас несет перед видеокамерами...

«Порадовал конферанс Путина.

Похоже, диктатор действительно перележал в холодильнике. Перед выступлением его мозг явно не успел оттаять», - написал Невзоров.

Эксперт посоветовал прислужникам российского диктатора вынимать их шефа из морозилки заблаговременно, а не аккурат перед выступлениями.

Также Невзоров обратил внимание на интересную тенденцию, происходящую с Путиным: чем опаснее и сложнее ситуация, тем ниже уровень его адекватности.

«Если перевести болтовню Путина с кремлевского на русский, то станет ясно, что справиться с еврейскими погромами или иными внутренними катаклизмами режим не сможет, ибо в тела россиян вселяются злые духи НАТО и Бандеры. В этом случае бессильны и региональные, и федеральные власти. Тела граждан полностью переходят под «внешнее управление» и становятся неуправляемы», - резюмировал Александр Глебович.

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