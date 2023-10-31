Джентльмен с сердцем самурая: представлен невероятный 750-сильный ретро-спорткар 1 31.10.2023, 17:18

Культовую спортивную модель 60-х превратили в сверхмощный спорткар.

В Лас-Вегасе на тюнинг-шоу SEMA сегодня представят впечатляющий Jaguar E-Type. Культовую спортивную модель 60-х превратили в сверхмощный спорткар. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Название проекта Jaguar E-Type 2JZ раскрывает его суть. Вместо 4,2-литровой шестерки винтажный британский спорткар получил знаменитый турбодвигатель Toyota 2JZ от купе Supra 90-х. Этот мотор сняли с дрифтового авто: его оснастили новыми турбиной и интеркулером, что подняло мощность до 750 л. с.

Помимо японского «сердца», Jaguar E-Type получил 5-ступенчатую механическую КПП от BMW M3 E36, а подрамник, подвеску и дифференциал позаимствовали от BMW 5-Series E60. Передние тормоза взяты у Chevrolet Corvette 2003 года.

Дизайн изменен в духе гоночных Jaguar E-Type Lightweight. Купе стало более обтекаемым, избавилось от бамперов и получило 17-дюймовые стальные колеса с современной резиной. Из салона убрали большую часть отделки, но зато установили каркас безопасности, карбоновые ковшеобразные сиденья и спортивный руль.

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