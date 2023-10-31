Как будут работать банки во время длинных ноябрьских выходных

Как будут работать банки во время длинных ноябрьских выходных2
- 31.10.2023, 17:27
Белорусам на заметку.
Три белорусских банка — «Альфа-Банк», «Беларусбанк» и «Сбер Банк» — рассказали, как они будут работать в длинные ноябрьские выходные и рабочую субботу, 11 ноября. Напомним, в Беларуси будут выходные с 4 по 7 ноября.
По информации «Альфа Банка», их отделения и точки продаж будут работать по следующему графику:
• 4 ноября (суббота) — работают отделения и точки продаж, у которых в субботу — рабочий день.
• 5 ноября и 7 ноября — выходной.
• 6 ноября (понедельник) — будут работать отделения и точки продаж, у которых в субботу — рабочий день.
• 10 и 11 ноября (пятница и суббота) — все отделения работают по графику буднего дня, без сокращения режима работы.
Немного меняется график работы некоторых обменных пунктов. К примеру, 6 ноября обменники в Минске будут открыты, в регионах (кроме Гомеля) — работать по графику понедельника, в Гомеле — субботы.
7 ноября (вторник) обменники в Минске будут работать по стандартному графику.
«Беларусбанк» сообщил, что в праздничные дни их контакт-центр будет работать по такому графику:
• 6 ноября (понедельник) — с 9.00 до 18.00;
• 7 ноября (вторник) — выходной день;
• 11 ноября (суббота) — с 8.30 до 21.00.
У онлайн-консультанта выходными будут 6 и 7 ноября, а 11 ноября он ответит на вопросы с 9.00 до 20.00.
График работы конкретного подразделения банка можно уточнить на сайте банка.
«Сбер Банк» проинформировал, что в большие выходные график работы их региональных подразделений тоже изменился. О том, как будет работать конкретное подразделение.