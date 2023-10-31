Как будут работать банки во время длинных ноябрьских выходных 2 31.10.2023, 17:27

Белорусам на заметку.

Три белорусских банка — «Альфа-Банк», «Беларусбанк» и «Сбер Банк» — рассказали, как они будут работать в длинные ноябрьские выходные и рабочую субботу, 11 ноября. Напомним, в Беларуси будут выходные с 4 по 7 ноября.

По информации «Альфа Банка», их отделения и точки продаж будут работать по следующему графику:

• 4 ноября (суббота) — работают отделения и точки продаж, у которых в субботу — рабочий день.

• 5 ноября и 7 ноября — выходной.

• 6 ноября (понедельник) — будут работать отделения и точки продаж, у которых в субботу — рабочий день.

• 10 и 11 ноября (пятница и суббота) — все отделения работают по графику буднего дня, без сокращения режима работы.

Немного меняется график работы некоторых обменных пунктов. К примеру, 6 ноября обменники в Минске будут открыты, в регионах (кроме Гомеля) — работать по графику понедельника, в Гомеле — субботы.

7 ноября (вторник) обменники в Минске будут работать по стандартному графику.

«Беларусбанк» сообщил, что в праздничные дни их контакт-центр будет работать по такому графику:

• 6 ноября (понедельник) — с 9.00 до 18.00;

• 7 ноября (вторник) — выходной день;

• 11 ноября (суббота) — с 8.30 до 21.00.

У онлайн-консультанта выходными будут 6 и 7 ноября, а 11 ноября он ответит на вопросы с 9.00 до 20.00.

График работы конкретного подразделения банка можно уточнить на сайте банка.

«Сбер Банк» проинформировал, что в большие выходные график работы их региональных подразделений тоже изменился. О том, как будет работать конкретное подразделение.

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