Как налоговики контролируют переводы на карту
- 31.10.2023, 17:36
Белорусам стоит учитывать несколько нюансов.
Следит ли налоговая за переводами на карту физических лиц рассказала консультант по налогам Людмила Яцкевич.
Специалист отмечает, что наверняка каждый бывал в ситуации, когда друзья или родственники просили перевести деньги с карты на карту. Либо перевод был оплатой услуг или подарком. Не опасно ли это?
Людмила Яцевич пояснила, что у нее есть две новости: хорошая и не очень.
— Хорошая — налоговая не отслеживает каждый перевод и доступа к информации по банковским счетам физлиц у нее нет. Однако есть и плохая новость: налоговая вправе запросить информацию у банка в рамках камеральной проверки соответствия доходов и расходов физлиц. А уже при анализе данных — выявить подозрительные платежи.
Специалист пояснила, какие платежи обязательно вызовут вопросы у налоговой — это регулярные поступления фиксированных сумм, регулярные поступления от одних и тех же физлиц, массовые частые переводы от граждан, ИП и фирм. Такие переводы налоговая расценит как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, и разубедить их в этом будет сложно.