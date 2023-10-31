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Как налоговики контролируют переводы на карту

  • 31.10.2023, 17:36
Как налоговики контролируют переводы на карту

Белорусам стоит учитывать несколько нюансов.

Следит ли налоговая за переводами на карту физических лиц рассказала консультант по налогам Людмила Яцкевич.

Специалист отмечает, что наверняка каждый бывал в ситуации, когда друзья или родственники просили перевести деньги с карты на карту. Либо перевод был оплатой услуг или подарком. Не опасно ли это?

Людмила Яцевич пояснила, что у нее есть две новости: хорошая и не очень.

— Хорошая — налоговая не отслеживает каждый перевод и доступа к информации по банковским счетам физлиц у нее нет. Однако есть и плохая новость: налоговая вправе запросить информацию у банка в рамках камеральной проверки соответствия доходов и расходов физлиц. А уже при анализе данных — выявить подозрительные платежи.

Специалист пояснила, какие платежи обязательно вызовут вопросы у налоговой — это регулярные поступления фиксированных сумм, регулярные поступления от одних и тех же физлиц, массовые частые переводы от граждан, ИП и фирм. Такие переводы налоговая расценит как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, и разубедить их в этом будет сложно.

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