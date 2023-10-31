В Ростове раздались мощные взрывы
- 31.10.2023, 17:52
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Россияне признались, что ПВО не работала.
В российской Ростовской области неспокойно к вечеру 31 октября. В регионе раздались мощные звуки взрывов, а власти заявляют, что никакая ПВО не работала.
В сети публикуют кадры следов «хлопка» в небе над Ростовом, сообщает «24 Канал». До этого местные паблики сообщали о звуке взрыва.
Пропагандисты сообщили, что под Ростовом предположительно отработала ПВО. Однако жители района «Западный» слышали громкий звук взрыва.