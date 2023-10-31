«В Беларуси такая хитрость бы прошла, но в Польше другие принципы» 4 31.10.2023, 18:02

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Белорус решил продавать разливное пиво в Польше и остался должен 6 тысяч долларов.

Белорусы — на втором месте среди иностранцев по количеству открытых бизнесов в Польше. Так, с 2022 года наши соотечественники открыли более 11,7 тысячи компаний. Однако не все из них были успешны. Один из предпринимателей, открывших точку по продаже пива, рассказал «Зеркалу» о том, как пытался заработать, но остался должен

«В Беларуси такая хитрость бы прошла, но в Польше другие принципы»

Владимир переехал в Польшу несколько лет назад. В Беларуси он занимался разным, в том числе был предпринимателем. Однако опыта, связанного с торговлей в собственном магазине, не было. Идея продавать полякам разливное пиво возникла спонтанно.

— Я знал, что в Беларуси его продают на каждом углу и оно намного вкуснее, чем бутылочное, — объясняет он. — Я люблю вкусное пиво, и когда переехал в Польшу, то решил найти в своем городе такой магазинчик. Правда, на весь город он был всего один. Там продавали литовские сорта.

У Владимира и его компаньона загорелись глаза: бизнес не мог не «выстрелить», ведь конкуренция в городе практически нулевая. Планы были грандиозные. Партнеры уже видели сеть своих магазинов по всей Польше и собственную пивоварню, откуда бы поставлялся пенный напиток. Но начать решили с одной небольшой торговой точки.

— Бизнес-план мы не составляли, просто прикинули стоимость пива у оптовиков и цены, по которым его можно продавать. Потом начали искать помещение. Так как мы не знали толком требований, то даже этот поиск был проблематичным, — вспоминает белорус. — Доходило до смешного. Например, санэпид (разговорное название санитарной инспекции в Польше. — Прим. ред.) требовал, чтобы был отдельный туалет для сотрудников. Мы попросили управляющего зданием, в котором хотели арендовать помещение, повесить на время проверки на один из туалетов в торговом центре табличку и дать нам ключи. Но он не согласился на это. В Беларуси такая хитрость бы прошла, но в Польше другие принципы. Тут уже давно не принято обманывать в вопросах, связанных с работой.

Что касается вложений, которые понадобились для открытия первого магазина, то Владимир называет сумму в 25 тысяч злотых (6000 долларов). Хотя, по его же словам, если бы они все просчитали заранее, то уложились бы в 15 тысяч злотых (3500 долларов).

— Мы покупали краны в Чехии, они там дорогие, а могли бы взять в три раза дешевле, причем такие, в которых из одного крана может течь два вида пива, — рассуждает собеседник. — Мы также оплатили аренду за первые несколько месяцев, пока делали ремонт в помещении, хотя все эти работы можно было бы сократить до месяца. Что-то стоил повторный вызов санэпида после устранения недостатков — в Польше это платно. Также много денег потратили на кассовые аппараты и терминалы. Хотя потом мы узнали, что терминалы можно было взять дешевле через банк, в котором у меня счета.

Пиво бизнесмены закупали с двухнедельной отсрочкой платежа. То есть платить по этим счетам собирались уже из выручки.

«Рыбу возили из Беларуси, это было не совсем легально»

Партнеры не изучали спрос, поэтому сразу же закупили очень много закусок к пиву. Через некоторое время стало ясно, что их покупают неохотно, потому что точно такие же позиции есть в обычных магазинах.

— А вот сушеную рыбу к пиву брали хорошо. Сначала мы ее сами возили из Беларуси. Это было не совсем легально, так как мы хоть и пробивали ее по чекам, — говорит мужчина, — но не как рыбу, а как другие закуски, которые у нас не пользовались спросом. Но у нас быстро появились украинские поставщики, и мы начали у них закупать официально. Это было менее выгодно, но зато полностью законно.

Пиво предприниматели продавали польское. Причем сразу же заказали все сорта у одного производителя, что Владимир также называет ошибкой. По его словам, нужно было изначально показать разнообразие, дать клиентам выбор и смотреть, что из это лучше покупают.

— Позже мы короткое время продавали украинское пиво. Думали и о белорусском. У нас многие белорусы спрашивали его. Ностальгия, все дела, — объясняет Владимир. — Но у лидского пивзавода была проблема с кегами. Они сказали, что их запрещено вывозить из Беларуси. «Аліварыя» же готова была отправлять только от одной фуры — это 200−300 кег примерно. А покупать пиво у польских представителей было дорого.

Владимир говорит, что сначала дела шли неплохо. Была прибыль, но небольшая, она не позволяла нанять продавца, поэтому за прилавком стояли сами бизнесмены. Мужчина подчеркивает, что на этом этапе нужно было вкладывать в рекламу, чего они не делали — лишь ограничились постами в белорусских чатах и раздачей визиток клиентам.

Но и эти действия давали результат. В магазин заходили люди: украинцы, белорусы. Были и поляки, которые брали бутылочку на пробу, а потом возвращались за добавкой. Появились постоянные клиенты, некоторые захаживали несколько раз в неделю.

— Цены у нас были, конечно, выше, чем в магазине. Самое дорогое пиво стоило 20 злотых за литр (15,2 белорусского рубля. — Прим. ред.). Но оно очень вкусное: нефильтрованное, пшеничное. Самое дешевое пиво у нас стоило 10 злотых за литр (7,6 рубля. — Прим. ред.), в магазине такое же, но бутылочное — 2,5 злотого за пол-литра (5 злотых, или 3,8 рубля, за литр. — Прим. ред.). То есть у нас в два раза дороже, но оно и вкуснее было. Многие так и говорили, что после нас больше не хотят пить магазинное.

В начале 2022 года предприниматели наняли продавца. Это был студент и работал он не каждый день, больше «на подмене». Однако после начала российского вторжения в Украину от его услуг пришлось отказаться.

«Оставшиеся после закрытия чипсы и сухарики до сих пор едим»

После начала войны в Украине у пивного магазина был спад. Как и у многих, кто был занят в сфере обслуживания и развлечений.

— Первые недели после начала войны были очень сложные. Стояла полная тишина. Даже в ходовые дни — пятницу и субботу — хорошо, если приходили два-три клиента. А в будние бывало, что и никто не заглядывал. Нам первый раз за все время приходилось выливать пиво, — объясняет Владимир.

Но потом продажи снова стали расти. Компаньоны решили, что пришло время открыть второй магазин, тем более что появился еще один человек, готовый вложиться в бизнес.

— Открыть второй магазин было ошибкой. Слишком рано мы это сделали, — считает предприниматель. — Мы еще не получали той прибыли, чтобы на нее полноценно жить или нанимать персонал, поэтому нужно было все делать самим. А когда точек стало две, то у нас не осталось времени на какие-то другие виды дохода, которые у нас были. Считаю, что этот шаг сильнее всего повлиял на то, что бизнес провалился.

После открытия второго магазина прибыль росла, но она все еще была недостаточной, а все свободное время белорусов уходило на обслуживание бизнеса. Осенью 2022 года стало ясно, что в таком режиме работать не получится. Владимир говорит, что у них возникла идея продать бизнес, даже были потенциальные покупатели, но в январе они приняли решение закрываться.

— У нас остались долги, в том числе по аренде помещения. Потому что после приостановки деятельности нужно было вывозить оборудование. А также делать ремонт — привести помещение к тому виду, в котором оно нам досталось, — рассказывает собеседник. — Естественно, за свои деньги. Также осталась неоплаченной последняя партия продуктов и пива, налоги. Таким образом, у нас накопилось около 25 тысяч злотых долгов, это 6000 долларов.

Остатки пива они распродали по сниженным ценам. Что-то пришлось просто вылить. Чипсы, сухарики и остальные закуски бизнесмены забрали домой: «До сих пор едим. С пивом очень хорошо идут».

Владимир не устает повторять, что открытие второго магазина было ошибкой. Слишком рано. Возможно, сосредоточься компаньоны на одной точке, все бы получилось. Тем более что перед тем, как приостановить деятельность, предприниматели вышли на новых поставщиков и планировали расширять ассортимент.

— Мы уже поставили кран для литовского кваса, договорились с поставщиками. Мы вышли на поставщиков и производителей сидра, джин-тоника и других слабоалкогольных напитков. Все эти контакты у нас остались.

По словам Владимира, после закрытия осталась часть оборудования, и, возможно, в будущем предприниматели снова попробуют запустить магазин разливного пива, но уже с полученным опытом и проработав все ошибки.

— Уже имея опыт, мы быстро найдем нужное помещение и сделаем ремонт за месяц, а не за четыре, как тогда. Мы начнем сразу с закупки сушеной рыбы и каких-то эксклюзивных закусок. Вот даже привычные в Беларуси чипсы-пластинки у нас намного больше покупали, чем обычные чипсы. Мы заранее найдем больше прямых контактов польских производителей сушеного мяса: курицы, свинины, говядины. Это важно, в том числе для того, чтобы цена у нас была ниже. Также мы вложимся в рекламу. Опыт мы получили, шишки набили, не все еще потеряно.

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