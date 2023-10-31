Завершится ли война без Путина в Кремле: генерал СБУ назвал сценарий 31.10.2023, 18:11

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Виктор Ягун

Российской верхушке будет легко списать все провалы на хозяина Кремля.

Если Владимира Путина отстранят от власти в стране-агрессоре России, война против Украины сразу не закончится, но пойдет на спад. Российской верхушке будет легко списать все провалы оккупационных войск на Путина. Об этом заявил генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун.

В ходе чата на «Главреде» в ответ на вопрос читателя о том, насколько война зависит от нахождения Путина при власти в России и закончатся ли боевые действия в случае его ухода, он сказал, что война при таком сценарии пойдет на спад.

По мнению эксперта, в Кремле легко повесят все провалы российских оккупантов на фронте на Путина.

«Не сразу, но она однозначно пойдёт на спад. Потому что очень легко будет списать все потери и проколы Российской Федерации на Путина. Чрезвычайно легко. Это отличный выход», - подчеркнул Виктор Ягун.

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