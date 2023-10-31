Туристка из Польши поставила на место россиян в Египте 3 31.10.2023, 18:30

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Два россиянина хотели сделать с ней селфи.

Гражданку Польши по имени Эмилия возмутила ориентированность египетского курорта Шарм-эш-Шейх на российских туристов. По ее словам, россиян развелось настолько много, что их влияние заметно даже в момент прибытия в Египет.

Об этом сообщает польский портал Onet. Эмилия утверждает, что в терминале после посадки можно было услышать в основном русскую музыку, а на выходе развевались таблички на русском языке, с которыми туристов встречали туроператоры.

Туристку возмутило, что при заселении в гостиницу ее с компанией друзей приняли за граждан РФ, невзирая на польские паспорта. К тому же полякам выдали брошюры со справочной информацией на языке страны-агрессора. Полька говорит, что это стало критической точкой. «Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию», – добавляет она.

Эмилия также поделилась тем, что два россиянина попросили сделать с ней селфи, однако она отказала им. Девушка заявила, что ничего общего с агрессорами она не хочет иметь.

Ее также разозлили местные бары, где «на квадратный метр приходилось десять россиян». Она рассказала, как всюду звучала русская музыка, а граждане России отлично проводили время.

«Тогда я поняла, что нет места, куда я могла бы пойти и не слышно этого языка», – подытожила Эмилия.

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