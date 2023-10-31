В паре километров от белорусско-литовской границы обнаружили кустарное производство дронов

В паре километров от белорусско-литовской границы обнаружили кустарное производство дронов1
- 31.10.2023, 18:38
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Подробности.
Ночью 28 октября лидские пограничники обнаружили беспилотники кустарного производства и комплектующие к ним в доме в деревне Подитва Вороновского района.
«У себя дома 30-летний местный житель наладил сборку БПЛА с целью их дальнейшей продажи лицам, планирующим нарушение законодательства», – сообщает Госпогранкомитет.
В доме в нескольких километрах от литовской границы обнаружены два беспилотника, 10 пультов управления к ним, 4 рамы для самостоятельного изготовления БПЛА, 6 аккумуляторных батарей и иные составные части.
Проводится разбирательство.
Беспилотники, вероятно, предназначались для переброски в Литву сигарет. Литовские пограничники время от времени задерживают самодельные дроны с белорусскими сигаретами.