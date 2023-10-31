Бойцы ВСУ незаметно подошли к позиции россиян и взяли оккупантов в плен 31.10.2023, 18:51

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Видео.

Два бойца 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины захватили вражескую позицию, взяв в плен двух интервентов и еще четырех ликвидировав.

Об этом пресс-служба подразделения сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующий видеосюжет, смонтированный из кадров, снятых экшн-камерой на шлеме одного из воинов, беспилотным летательным аппаратам и интервью героев после событий.

К позиции россиян незамеченной подошла группа украинских военных. Дальше пошли только двое, остальные остались поблизости. К своему удивлению разведчики беспрепятственно зашли в окопы оккупантов и подошли к их блиндажу.

В ответ на предложение сдаться из блиндажа вышли два захватчика, которые в конце концов выжили. Остальные же открыли огонь из блиндажа. Егеря начали бросать в него гранаты. И тут же по позиции начал плотно работать вражеский миномет, окончательно добивший россиян в блиндаже. Егеря с пленными отошли целыми.

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