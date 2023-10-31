Почти всех белорусов хотят перевести на получение пенсий через банки 31.10.2023, 19:24

Через какие финучреждения сейчас можно это сделать.

Чиновники хотят почти всех белорусов перевести на выплату пенсии через банки. Это предусмотрено законопроектом с изменениями по соцобслуживанию. В Минтруда тем временем рассказали, какие через какие банки сейчас можно получать пенсии.

Пенсии сейчас можно получать через «Беларусбанк», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк», «Белинвестбанк», «МТБанк», «Белгазпромбанк», «Банк Дабрабыт», «Паритетбанк», «Белвнешэкономбанк», «БТА Банк», «ВТБ Банк». Информация об этом появилась в телеграм-канале Минтруда.

«Пенсия зачисляются на открытый пенсионером в одном из указанных банков счет, в том числе доступ к которому обеспечивается при использовании банковской платежной карточки, — уточнили в ведомстве. — Заявление о перечислении пенсии на счет в банке может быть оформлено в органе по труду, занятости и социальной защите, осуществляющем выплату пенсии, или в банке».

В ведомстве уточняют, что заявление действительно в течение трех лет. «Для обеспечения непрерывного получения пенсии заявление подлежит возобновлению пенсионером не позднее чем за один месяц до истечения срока действия предыдущего заявления», — сообщили в Минтруда.

Напомним, сейчас белорусы могут по своему выбору получать пенсии через почту, банки, а также организации, которые занимаются доставкой этих выплат. Такая возможность закреплена в законодательстве о пенсионном обеспечении.

Однако власти хотят ввести новшество по выплате пенсий: их намерены выдавать в основном через банки. Хотя для некоторых белорусов хотят оставить возможность на выбор получать пенсии через банки, почту или организации, которые занимаются доставкой этих выплат. Среди них — минчане и жители областных и районных центров в возрасте от 70 лет и старше, а также те, кто старше 65 лет и проживает в других населенных пунктах. Также возможность выбирать, где получать пенсии, хотят оставить за людьми с инвалидностью I и II группы. Эти возможные изменения предусмотрены законопроектом по соцобслуживанию, который в феврале этого года депутаты хоть и раскритиковали, но приняли в первом чтении. В начале сентября депутат Ирина Супранович заявила, что в парламенте сейчас подготавливают законопроект ко второму чтению.

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