В РФ приставы начали массово отправлять должников в военкоматы 31.10.2023, 19:31

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Отправляют даже женщин.

Федеральная служба судебных приставов начала массово рассылать письма должникам с предложением отправиться в военкомат и записаться в качестве добровольца на войну с Украиной, чтобы найти источник дохода для погашения долгов.

Это следует из ответа ФССП красноярскому изданию NGS24.RU, которое попросило службу прокомментировать письмо, полученное одной из жительниц города.

В письме ФССП рекомендует жительнице Красноярска Ольге «обратиться в военный комиссариат» своего района с «заявлением о поступлении на военную службу по контракту». Это «позволит принять меры к погашению задолженности по исполнительному производству», говорится в письме.

Как пояснила сама ФССП, такие рекомендации являются де-факто массовой рассылкой: они «не персонализированы» и носят «информирующий характер для должников». «Взыскание задолженности приостанавливается в случае участия должника в боевых действиях в составе ВС Российской Федерации», — напомнили в службе.

По словам Ольги, она получила «направление» от пристава из-за непогашенной задолженности перед банком в размере 800 тысяч рублей. Пришло две «бумажки», рассказала она NGS24.RU: в одной предлагают явиться в военкомат, а в другой написано, что она должна Сбербанку. При этом у девушки нет ни военного билета, ни медицинского образования, чтобы работать, к примеру, медсестрой.

Российские военкоматы с сентября получили доступ к закрытой базе ФССП, в которой находятся граждане-фигуранты исполнительных производств по долгу. Всего таких 13 миллионов человек, отчитывался в конце августа президенту Владимиру Путину глава службы Дмитрий Аристов.

По его словам, 93% должников — это люди трудоспособного возраста (30–45 лет), но не имеющие ни работы, ни официального источника дохода, ни жилья, кроме единственного. «С этих людей практически взять нечего. Тем не менее, мы стараемся», — жаловался президенту Аристов.

В общей сложности до конца года российские власти рассчитывают привлечь в армию 400 тысяч человек в качестве добровольцев и контрактников. Соответствующее указание Кремль дал в конце марта, и тогда же разнарядки были «спущены» регионам.

Чуть больше чем за полгода эта задача практически выполнена: на службу по контракту удалось привлечь 305 тысяч россиян, а еще 80 тысяч стали добровольцами, отчитался на прошлой неделе замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Темпы отбора на военную службу по контракту значительно возросли, «каждый день с вооруженными силами заключают контракт более 1600 человек», заявил он.

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