Два крупных банка ввели изменения по своим приложениям 31.10.2023, 19:55

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Клиентов предупредили, что их могут отключить, если не совершат одно действие.

«Альфа-Банк» и «Белинвестбанк» анонсировали, что вводят новшества по своим приложениям, в том числе по мобильному. Рассказываем, что меняется.

«Белинвестбанк» сообщил, что 1 ноября начинает поэтапное отключение устаревших версий мобильного банкинга. «На первом этапе перестанут поддерживаться версии ниже 2.15.2. В дальнейшем будут отключены все версии до 2.16.3 — именно она является актуальной», — сообщает финучреждение.

Банк рекомендует клиентам проверить, какую версию мобильного банкинга они используют. «При необходимости просто обновите приложение до последней версии», — отмечает «Белинвестбанк».

«Альфа-Банк» тем временем сообщил, что обновил свое мобильное приложение INSNC. «В нашем приложении теперь можно привязать карту к Samsung Pay», — сообщает финучреждение. Также банк обновил веб-приложение — добавил возможность оформления рассрочки по «Красной карте».

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