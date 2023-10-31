Соболенко и еще 20 теннисисток выдвинули требования к WTA 10 31.10.2023, 20:06

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Арина Соболенко

Теннисистки требуют равенства призовых с мужчинами.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, а также Елена Рыбакина (Казахстан), Маркета Вондроушова (Чехия), Онс Жабер (Тунис) и еще около 20 игроков, занимающих высокие позиции в рейтинге, обратились к Женской теннисной ассоциации (WTA) с рядом требований, пишет gotennis.ru, ссылаясь на The Athletic.

Требования выдвинули еще 5 октября, в письме в адрес организации. В частности, теннисистки хотят гарантированной оплаты труда, равенство призовых с мужчинами, компенсации в случае травм или декрета, расширенной программы пособий и льгот для ухода за детьми, более гибкого расписания турниров и еще присутствия в Совете игроков представителя независимой организации Новака Джоковича PTPA.

Руководство WTA не спешит с ответом, хотя его просили дать до 13 октября. Вместо этого прошли встреча с главой WTA Стивом Саймоном 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне.

В СМИ отмечают, что игроки остались недовольны ответами и некоторые даже покинули последнюю встречу досрочно.

Подчеркнем, что борьба ведущих теннисисток мира за своим права, проходит на фоне скандального Итогового турнира в мексиканском Канкуне. Игроки недовольны тем, что из-за поздней сдачи площадки для игр, там нельзя было, как это положено, готовится к турниру, а качество кортов ужасное.

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