В Зельве госдиректор на служебном авто сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте 4 31.10.2023, 20:26

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Ему дали срок.

В Зельве судили директора госучреждения, который на служебном авто сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Суд счел, что водитель проявил неосторожность, и наказал его двумя годами «домашней химии», сообщили в пресс-службе суда.

В марте 63-летний директор одного из госучреждений Зельвы ехал на служебном Nissan по улице Булака со скоростью около 40 км/ч. В это же время на проезжую часть вышли две женщины, которые пересекали дорогу не по пешеходному переходу. Водитель по невнимательности сбил одну из них — 56-летнюю местную жительницу. Как сообщили в ГАИ, ее госпитализировали с закрытым переломом голени.

Сам обвиняемый на суде объяснил: он тогда подумал, что пешеходы пропустят его машину, но они этого не сделали. Хотя водитель успел ударить по тормозам, это не спасло от наезда на женщину.

Директора признали виновным по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашней химии») и лишили прав на три года.

А госучреждение, которым он руководит, обязали выплатить потерпевшей моральную компенсацию в 15 000 рублей, возместить судебные расходы на 300 рублей и заплатить госпошлину в 111 рублей.

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