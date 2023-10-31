Лукашисты на служебные Geely покупали «блатные номера» за счет бюджета 2 31.10.2023, 21:27

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Иллюстративное фото

Сколько они стоят?

В ходе надзора прокуроры установили, что «данная услуга использовалась необоснованно и не отвечала цели деятельности юридических лиц».

Например, представитель одного из предприятий в Смолевичском районе 28 февраля 2023 года обратился в МРЭО ГАИ Борисовского РУВД с заявлением по государственной регистрации Geely Atlas. При этом он просил выдать регистрационные знаки с подбором желаемой комбинации цифр и букв. А плата за такие знаки была произведена за счет предприятия.

Как выясняется, такой случай в области не единичный: аналогичные факты выявлены в Молодечненском и Столбцовском районах. Об этом сообщила прокуратура Минской области.

Прокуроры Минской области потребовали от руководителей предприятий вернуть эти средства. В итоге свыше тысячи рублей возмещено ими в добровольном порядке.

Сколько стоят «красивые номера»?

Напомним, что МРЭО ГАИ за дополнительную плату предоставляет услугу по подбору регистрационного знака. Стоимость услуги выбора «номера» из имеющихся в наличии – 10 базовых величин, на сегодняшний день это 370 рублей.

Но если вы хотите приобрести знак, которого нет, который еще не поступил на склад УВД, есть другая услуга – индивидуальное изготовление номерных знаков. Ее стоимость – 60 базовых величин, то есть на сегодня 2220 рублей.

К слову, стоимость обычных номерных знаков – две базовые величины, или 74 рубля.

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