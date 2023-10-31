Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ

Зеленский предложил Раде расторгнуть консульское соглашение с РФ4
- 31.10.2023, 21:29
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Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил парламенту расторгнуть консульское соглашение между Украиной и РФ. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную раду.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на официальный портал Рады.
Текст законопроекта еще не появился на сайте парламента. В настоящее время документ передан на рассмотрение руководству Рады.
Консульское соглашение — это документ, регулирующий консульские отношения между государствами. Консульское соглашение между Украиной и РФ было подписано в январе 1993 года, а вступило в силу в ноябре 1995 года.
Соглашение регулировало вопросы открытия консульств, назначения и допущения глав консульских учреждений, а также консульские функции.