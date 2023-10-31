Блинкен объяснил Конгрессу США важность финансовой помощи Украине 1 31.10.2023, 21:39

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Энтони Блинкен

Помощь США сделала полномасштабное российское вторжение стратегическим провалом.

Помощь США Украине сделала полномасштабное российское вторжение стратегическим провалом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед Сенатом во вторник, 31 октября.

Блинкен сказал американским законодателям, что без оборонной помощи США Украине страна-агрессор Россия тут же попытается воспользоваться любой прогалиной. Он объяснил, что поддержка США поможет восстановить экономику Украины и компенсировать нанесенные Россией убытки, а также поможет «переосмыслить» ее благодаря «инвестициям в новые индустрии, инфраструктуру, цепочки поставок, связанные с Европой и миром, безопасную и чистую энергию, антикоррупционные органы, гражданское общество и медиа».

Блинкен добавил, что одобренное Конгрессом финансирование позволило украинцам продолжать оборону и помогло обеспечить, чтобы вторжение России стало стратегическим провалом. Он также напомнил, что партнеры США поддерживают Украину значительными вкладами, и «отвернуться от их усилий» будет означать долгосрочные последствия для безопасности США и роли Вашингтона на мировой площадке.

Госсекретарь США сказал, что Россия на фоне западных санкций все больше полагается на помощь Ирана и поставляет иранскому режиму все более продвинутые военные технологии, а это подрывает безопасность Израиля. Он подчеркнул, что позволить России одержать верх при поддержке Ирана будет потакательством и Москве, и Тегерану.

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