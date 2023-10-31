Бус родом из ГДР продают в Молодечно 2 31.10.2023, 21:44

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Фотофакт.

В ГДР было несколько автопроизводителей. Самыми известными, пожалуй, являлись марки Wartburg и Trabant. Однако была еще и Barkas — выпускались микроавтобусы и фургоны. На «Автобарахолке» журналисты onliner.by обнаружили автомобиль этого бренда, который продают в Молодечно.

Бус выпустили в далеком 1977 году (автопроизводитель Barkas перестал существовать в 1991-м). Полное название модели — B1000 I KB. Машина комплектуется однолитровым двигателем мощностью 46 л. с. В паре с ним идет механическая КПП. Продавец отмечает: «Автомобиль покупался под реставрацию. Продаю его в связи с отсутствием времени для продолжения проекта».

Интересно, что микроавтобус на ходу. В объявлении указан пробег 100 000 километров. Владелец подчеркивает, что все детали оригинальные. «Кузов без гнили», — сказано в объявлении. Снаружи Barkas действительно выглядит достойно для своих лет, а вот внутри еще предстоит сделать много работы.

Стоит авто $3090 в эквиваленте. «Впридачу — рабочий двигатель, КПП, амортизаторы и множество запчастей от предыдущего владельца, — сообщает автор объявления. — Прилагается инструкция на немецком языке». Так что если вы вдруг давно мечтали восстановить бус из Восточной Германии, то у вас появился шанс.

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