Что за взрывы были слышны в Колодищах?1
- 31.10.2023, 21:57
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Ответ дали в милиции.
Как сообщал Charter97.org, в Колодищах местные жители слышали звуки взрывов.
Сообщалось, что от взрывов в домах дрожат стекла. Взрывы слышат и возле ТЦ «Момо», который находится возле станции метро «Могилевская» в 12,5 км от Колодищей.
В Колодищанском пункте охраны порядка сообщили, что на полигоне 120-й дивизии проходят учения.
«Они с утра бахают. Нет причины для беспокойства», — сказал сотрудник милиции.
Почти месяц назад, поздним вечером 5 октября, на железнодорожной станции Озерище под Минском также слышали взрывы. Как сообщало «Сообщество железнодорожников Беларуси», взорвалось между 4 и 6 колеями. Мощность взрывчатки оценивалась как довольно высокая, но особо серьезных повреждений инфраструктуры не было. Последствия не привели к задержке поездов. Далее были объявлены в розыск три человека: отец и два сына.