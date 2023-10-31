Что за взрывы были слышны в Колодищах? 1 31.10.2023, 21:57

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Ответ дали в милиции.

Как сообщал Charter97.org, в Колодищах местные жители слышали звуки взрывов.

Сообщалось, что от взрывов в домах дрожат стекла. Взрывы слышат и возле ТЦ «Момо», который находится возле станции метро «Могилевская» в 12,5 км от Колодищей.

В Колодищанском пункте охраны порядка сообщили, что на полигоне 120-й дивизии проходят учения.

«Они с утра бахают. Нет причины для беспокойства», — сказал сотрудник милиции.

Почти месяц назад, поздним вечером 5 октября, на железнодорожной станции Озерище под Минском также слышали взрывы. Как сообщало «Сообщество железнодорожников Беларуси», взорвалось между 4 и 6 колеями. Мощность взрывчатки оценивалась как довольно высокая, но особо серьезных повреждений инфраструктуры не было. Последствия не привели к задержке поездов. Далее были объявлены в розыск три человека: отец и два сына.

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