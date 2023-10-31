Глава Пентагона: Если Украина проиграет — Путин бросит вызов НАТО

Глава Пентагона: Если Украина проиграет — Путин бросит вызов НАТО2
- 31.10.2023, 22:13
- 2,240
Ллойд Остин выступил на слушаниях в Сенате.
Если России удастся победить Украину в войне, страна-агрессор не остановится и может бросить вызов государствам-членам НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на слушаниях в Сенате.
У него спросили, может ли решение о не направлении Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конце концов будут вовлечены в войну.
«Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой», - ответил Остин.
Напомним, что Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках широкомасштабных военных реформ. В Институте изучения войны сообщали, что это может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.