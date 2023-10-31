Глава Пентагона: Если Украина проиграет — Путин бросит вызов НАТО 2 31.10.2023, 22:13

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Ллойда Остин

Ллойд Остин выступил на слушаниях в Сенате.

Если России удастся победить Украину в войне, страна-агрессор не остановится и может бросить вызов государствам-членам НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на слушаниях в Сенате.

У него спросили, может ли решение о не направлении Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конце концов будут вовлечены в войну.

«Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой», - ответил Остин.

Напомним, что Россия разработала правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа в рамках широкомасштабных военных реформ. В Институте изучения войны сообщали, что это может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.

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