Семейная драма: рогачевец четыре года растил сына, а потом узнал, что он не его 3 31.10.2023, 22:18

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Иллюстративное фото

Что было дальше.

Не самое обычное гражданское дело, полное драматизма, рассмотрел недавно суд в Рогачеве. Местный житель подал иск против своей супруги, с которой они находятся в процессе развода. Оказалось, что сын, которого он растил как своего, на самом деле был рожден от другого мужчины. Детали «Зеркало» узнало из опубликованного решения суда.

Во время брака у пары родилось двое сыновей. Младшему четыре года. По словам жителя Рогачева Андрея (все имена вымышлены), только в этом году в день рождения жены он узнал, что ребенок — не его. Еще раньше, года полтора назад, он узнал о том, что Елена изменила ему, но тогда не связал это с рождением ребенка. А на этот раз сделал генетическую экспертизу — и все подтвердилось. Отношения в семье разладились. Когда зашла речь о разводе, мужчина заявил, что заберет обоих детей на воспитание к себе, несмотря на «нюанс» с отцовством. Но жена отказала.

Тогда он подал иск в суд, чтобы его имя вычеркнули из свидетельства о рождении младшего сына. Также он потребовал, чтобы Елена возместила ему расходы на содержание ребенка из расчета 0,5 бюджета прожиточного минимума в месяц — за 48 месяцев вышло 6100 рублей. Кроме того, в иске он требовал еще и компенсацию морального ущерба в размере 80 000 рублей.

Когда дошло до суда, мужчина отказался от денежных претензий, кроме судебных расходов, но в остальном иск поддержал. Однако жена заявила, что супруг лукавит.

Сама Елена, по ее словам, осознала, что родила не от мужа, далеко не сразу. Говорит, когда забеременела, не знала, кто отец: им могли быть и Андрей, и другой мужчина — Павел. Но впоследствии женщина узнала, что у мальчика вторая группа крови, а у нее с мужем — первая, то есть Андрей не может быть отцом. Тогда же заметила и то, что мальчик похож вовсе не на мужа, а на Павла. Рассказывать супругу обо всем она не стала.

Полтора года назад у Андрея сломался телефон, и он взял старый аппарат жены. А там нашел в WhatsApp ее переписку с сестрой, где шла речь о том, что отец сына — другой мужчина. Он задал жене прямой вопрос о том, чей ребенок, и она подтвердила, что не его. Супруги поругались, Елена писала подруге, что муж выгоняет из дома.

Где-то неделю они выясняли отношения. В итоге Андрей попросил телефон настоящего отца мальчика, дважды звонил ему и требовал отказаться от любых претензий на ребенка, утверждала женщина. Павел позже прислал на Vіber Андрея сообщение, что ни на какие права в отношении мальчика не претендует. Елена, по ее словам, тогда даже сделала скриншот, который переслала себе на телефон. Супруги помирились и решили жить одной семьей.

Но со временем так ничего и не вышло, рогачевец не смог простить изменившую ему жену. И она подала на развод. Муж действительно хотел забрать обоих сыновей и растить младшего как своего дальше, а жена чтобы жила отдельно. Но та не согласилась.

Не давала женщина согласия и на изменение записи об отцовстве в документах сына. Елена утверждала, что Андрей знал обо всем уже больше полутора лет (он с адвокатом это отрицали), а оспорить отцовство через суд можно только в течение года после того, как открылись обстоятельства. На этом основании женщина просила суд отклонить иск супруга. Кроме того, она попросила учесть, что четырехлетний мальчик до сих пор считает Андрея папой.

Изучив позиции всех сторон и результаты генетической экспертизы, суд пришел к выводу, что нежелание мужчины числиться отцом чужого ребенка вполне обоснованно и правомерно, несмотря на вопросы по срокам (впрочем, тут никто ничего не доказал).

Поэтому суд постановил, что ЗАГС должен вычеркнуть Андрея из графы «отец» в свидетельстве о рождении мальчика, а Елена должна возместить экс-супругу 815 рублей расходов на судебную пошлину, юридическую помощь, экспертизу и адвоката.

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