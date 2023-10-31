Бывший начальник управделами Лукашенко продает коттедж в Дроздах 4 31.10.2023, 22:44

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Николай Корбут разжился домом в Дроздах во время работы в близком кругу Александра Лукашенко

Цена впечатляет.

В Дроздах на улице Речной продается дом за три миллиона долларов. Записан он на заведующую кафедрой Белорусского государственного экономического университета Ларису Корбут. Муж преподавательницы Николай Корбут — бывший начальник управления делами Александра Лукашенко, пишет «Наша Ніва».

В начале правления Лукашенко Корбут возглавлял «Дипсервис» — службу обслуживания дипломатических представительств. Потом он занимал должность заместителя управляющего делами Лукашенко, а позже стал там руководителем.

Николай Корбут (слева) во время работы в Постоянном комитете Союзного государства. Фото: postkomsg.com

Спустя какое-то время чиновника понизили: его назначили главным инспектором по Минской области — помощником Лукашенко. Это кадровая работа, не имеющая отношения к финансам.

В 2018-м его и вовсе сделали членом Постоянного комитета «союзного государства». Это должность, на которой работы нет практически никакой, зато чиновники получают высокие российские зарплаты. На сайте этой организации последнее упоминание про Корбута датируется тем же 2018 годом.

По сведениям «Нашей Нивы», Корбут не нуждается в коттедже в Дроздах, так как перебрался на постоянное жительство в Россию.

Как выглядит его дом в Дроздах? Это двухэтажный коттедж площадью 437 квадратных метров, из них жилых — 130. Дом построен в 2005 году из газосиликатных блоков. В нем есть баня, сауна, небольшой бассейн, бильярдная комната. Потолки выше трёх метров.

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