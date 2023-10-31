NASA показало «лицо» Юпитера и Солнце-«тыкву» 31.10.2023, 23:07

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Нарядились на Хэллоуин?

Специально к Хэллоуину американское космическое агентство NASA показало снимок северной поверхности Юпитера, скрытой под облаками. Изображение выглядит довольно пугающе и очень похоже на страшное человеческое лицо — или же на портрет Пикассо в стиле кубизма: NASA нравятся обе эти версии. А Солнце на другом «хэллоуинском» фото похоже на не менее жуткую ухмыляющуюся тыкву, пишет «Зеркало».

Снимок сделала 7 сентября миссия NASA Juno, которая как раз пролетала над северными регионами Юпитера, на высоте около 7700 км над вершинами облаков. При этом камера зафиксировала бурные тучи и штормы вдоль линии, разделяющей «дневную» и «ночную» стороны планеты-гиганта.

Низкий угол падения солнечных лучей подчеркнул сложную топографию планеты в этом регионе: это должно помочь ученым лучше понять процессы, происходящие в атмосфере Юпитера.

К тому же благодаря игре света и завихрению облаков на фото получился интересный оптический эффект — так называемая парейдолия. Это зрительная иллюзия, когда в абстрактных неодушевленных объектах или узорах мозг человека «видит» лица и фигуры.

«Клубящиеся облака Юпитера, кажется, превратились в нахмуренное человеческое лицо. Половина изображения находится в темноте — на „ночной“ стороне планеты, почти создавая впечатление, что лицо как будто выглядывает из-за двери», — прокомментировали фотографию в космическом агентстве.

А если от такого толкования снимка вам стало не по себе, у NASA есть и другое: там заметили, что «лицо» Юпитера на фото похоже на портрет в стиле кубизма, для которого характерны использование геометрических форм, «помятость» и полное отсутствие реалистичности изображения. Родоначальнику этого направления в живописи Пабло Пикассо 25 октября исполнилось бы 142 года.

На другом «фотоужастике» NASA показало снимок Солнца, на котором изображение поверхности звезды сложилось в ухмыляющуюся «тыкву» с вырезанными глазами и ртом — популярное украшение на Хэллоуин.

Это фото сделала еще 8 октября 2014 года Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO), которая постоянно наблюдает за Солнцем со своей орбиты в космосе. Активные области на этом изображении кажутся ярче потому, что излучают больше света и энергии.

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