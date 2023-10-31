Российский политолог Соловей рассказал, когда официально объявят о смерти Путина 2 31.10.2023, 23:39

6,314

Валерий Соловей

По его словам, тело президента РФ находится в морозильной камере.

Российский политолог Валерий Соловей подтвердил тот факт, что Путин мертв, его тело в морге, но об этом сообщат позже.

Соловей рассказал, когда официально объявят о смерти Путина.

«Не сейчас, а спустя два или три месяца, в зависимости от обстоятельств, руководящая верхушка России объявит о смерти Путина», - заявил Валерий Соловей.

«Что касается тела Путина, то на вчерашний вечер оно находилось в холодильнике, если технически, в морозильной камере», - поделился информацией политический аналитик.

Мнение Валерия Соловья о том, когда официально объявят о смерти Путина, можно узнать из видео на канале YouTube.

Журналист «Фабрики новин» спросил у политолога, когда известные мировые издания начнут писать о том, что Путин мертв, ссылаясь на свои источники.

На что в ответ российский профессор обозначил конкретные временные рамки, когда что-то подобное может произойти: «Мы, наверняка, это увидим и услышим, может быть, спустя какое-то время. Время — это не годы и это не много месяцев. Я думаю, что счет идет на два или на три месяца, а, может быть, все произойдет быстрее. Это уже зависит от диспозиции в той коалиции, которую возглавляет Патрушев».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».