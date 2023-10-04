Гродненского священника оштрафовали за подписку в Instagram 4.10.2023, 14:47

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Мобильный телефон изъяли как «орудие совершения правонарушения».

Православного священника Андрея Ноздрина из Гродно оштрафовали на 15 базовых величин (555 рублей) по статье о распространении экстремистских материалов.

Ноздрина задержали некоторое время назад, проверили его телефон и соцсети и нашли подписку на инстаграм гродненского журналиста Руслана Кулевича. Соцсети Кулевича признаны экстремистскими материалами в январе 2023 года, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Андрей Ноздрин. Фото: t.me/christianvision

Ноздрина судили 4 октября. Он получил штраф, а его мобильный телефон изъяли как «орудие совершения правонарушения».

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