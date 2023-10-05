Германия передаст Украине систему ПВО IRIS-T и зенитные установки Gepard 5.10.2023, 1:45

Оружие доставят до конца года.

Германия передаст Украине дополнительные средства ПВО для защиты черноморских и дунайских портов, через которые экспортируется зерно. В частности, страна планирует отправить систему ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что также Германия передаст Украине более 12 зенитных установок Gepard. Эти средства должны будут обеспечить защиту грузов, которые идут вдоль южного побережья Украины в направлении Румынии.

Известно, что оружие планируют доставить в Украину до конца этого года. В то же время дополнительные IRIS-T смогут передать после изготовления.

Немецкий депутат, член комитета по обороне нижней палаты парламента Маркус Фабер также подтверди передачу Украине дополнительной системы IRIS-T и зенитных самоходных установок Gepard, а также боеприпасов к ним.

«Украина будет использовать эти системы, например, для лучшей защиты своих зерновых портов», – отметил он.

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